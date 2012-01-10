На Вінниччині активно прокладають каналізаційну мережу

Протягом 2011 року для забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства Вінницької області було направлено близько 100 млн. грн. підприємств та бюджетів усіх рівнів.

Про це йдеться у звіті про роботу ЖКГ Вінницької області в 2011 році, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в 2011 році проведена реконструкція і капітальний ремонт 25 котельних, модернізація 4,95 км теплових мереж з використанням технології заздалегідь ізольованих труб. Підприємства комунальної теплоенергетики області забезпечені технологічними приладами обліку теплової енергії. Здійснений капітальний і поточний ремонти 26,7 км водопровідних і каналізаційних мереж; проведені ремонтні роботи на 42 водопровідних і 45 каналізаційних насосних станціях; а також поточний ремонт 4 водопровідних і 15 каналізаційних очисних споруд.

Збудовані мережі водопостачання в смт. Турбів Липовецкого району. В обласному центрі введено в експлуатацію мережу каналізації в мікрорайоні П’ятничани, триває будівництво об’єктів каналізації ще одного мікрорайону приватної забудови - Старе місто.