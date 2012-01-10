На свята крали золото як валюту і домашню птицю до столу

9 січня до Бершадського райвідділу міліції звернулася 25–річна жителька села Маньківка з повідомленням про те, що з її помешкання викрали золоті прикраси.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Прикраси, як з’ясувалося, зникли після перебування у її помешканні гостей. По «гарячих» слідах працівники міліції встановили підозрювану особу і вилучили викрадені речі. Зловмисником виявився непрацюючий 26- річний чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.

Цього ж дня працівники Жмеринського райвідділу міліції затримали двох непрацюючих чоловіків 33 та 24 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки домашньої птиці з приватного господарства 55–річного жителя села Мала Жмеринка. Це сталося в ніч з 8 на 9 січня. Зловмисники виявилися місцевими жителями. В них працівники міліції вилучили викрадену птицю і за фактом крадіжки порушили кримінальну справу.