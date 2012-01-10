Найбільший освітній центр області відкривав Табачник

Школа, яку будували 20 років, сьогодні нарешті прийняла перших учнів. Надсучасний навчальний заклад відкрили на Вінниччині. За парти в новій школі зможе сісти майже півтори тисячі хлопчиків та дівчат. Зараз це найбільший освітній центр у області. А міністр освіти, який прибув на відкриття уже встиг охрестити її школою майбутнього. Бо за переконанням Дмитра Табачника у таких начальних закладах діти мають не лише опановувати точні науки, а і повноцінно розвивати усі таланти та здібності. І цьому як не найкраще має сприяти сучасна матеріально-технічна база: просторі класи, актові зали, їдальня, медичні кабінети. А ще школа вражає своїми енергозаощаджувальними технологіями. Котельна працює на місцевому твердому паливі – це солома та інші залишки сільгоспвиробництва і щомісяця заощаджує тисячі гривень.

Їдальня, навчальні майстерні, медичні кабінети та 33 класи. А ще декілька років тому на місці цих просторих кімнат була пустка. За 20 років ні в кого не доходили руки, аби добудувати навчальний заклад. Тепер Томашпільська школа стане флагманом освіти на Вінниччині. Окрім місцевих дітей, до школи возитимуть школярів із сусідніх сіл, аби заповнити заклад, який розрахований на півтори тисячі учнів.

- Ми плануємо, що навчання тут проходитимуть діти, які живуть в самому Томашполі, а й найближчих сіл, і для цього будемо організовувати підвіз», - зазначив начальник управління освіти Вінницької державної адміністрації Ігор Івасюк.

З-поміж 20 тисяч навчальних закладів України – Томашпільська найкраща – так заявив міністр освіти України Дмитро Табачник. На відкриття подарував шкільний автобус. Та запевнив – саме реалізація програми «Рівний доступ до навчання» дозволить кожному українському школяреві отримати гарну освіту. Табачник заявив, краще будувати нові сучасні школи та не шкодувати за малокомплектними.

- Тенденція сьогодні до нових сучасних шкіл, і якщо ці школи забезпечать усіх місцями, це правильна тенденція, більше заможні країни Європи, Канада, США 50-60 років тому перейшли до шкільного автобусу, який привозить їх дітей до якісної школи, до якісної освіти, все інше це анти гуманність, - говорить Дмитро Табачник.

Державному бюджету будівництво школи обійшлось у 22 мільйона гривень. Найбільше грошей потратили на устаткування: комп’ютери, обладнання котельні та електричної підстанції. Далі аби школа дійсно втримала статус прогресивної справа за вчителями. Саме їм влада області поставила завдання правильно та різнобічного виховання дітей.

За декілька років на базі закладу планують організувати роботу Томашпільського шкільного округу. Завдання якого буде не лише вчити дітей математики та літератури, а всебічно розвивати дитячу особистість. І аби школярі могли не лише отримувати якісні знання, а й привчались відповідально відноситись до себе та свого здоров’я.