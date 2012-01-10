Голландський Дід Мороз дарував вінничанам посмішки

Сінтерклаас та та його помічник Чорний Піт дарували посмішки та обійми перехожим і пообіцяли докласти усіх зусиль, аби вінничани нарешті зустрілись і зі своїм рідним Дідусем Морозом.

Доки вінничани та гості міста розшукують нашого вінницького діда Мороза, його відчайдушні колеги з 14 різних країн не дають городянам сумувати. 9 січня на території міста гостював та панував Нідерландський дід Мороз – Сінтерклаас зі своїм відданим помічником Чорним Пітом.

Понеділок після свят у Вінниці розпочався з позитиву. Найенергійніші помічники діда Мороза, Сінтерклаас та Чорний Піт дарували посмішки та обійми перехожим. Наймолодші вінничани отримували солодкі подарунки від нідерландських гостей. Вінничани тепло зустріли гостей, спільно вони танцювали, співали, вітали перехожих, водили хороводи, обіймали, бажали гарного та оптимістичного Нового року!

Протягом 1,5 години центральною вулицею міста панувала атмосфера свята, після чого усі разом попрямували до центральної ялинки, де чекали веселі інтерактиви. Нідерландський Сінтерклаас та його помічник Чорний Піт пообіцяли докласти усіх зусиль, аби вінничани нарешті зустрілись і зі своїм рідним дідусем Морозом!

До веселої акції приєднались громадські, студентські та шкільні активісти: БФ «Подільська громада», Демократичний Альянс, ПЛАСТ, Студентський парламент та найактивніші вінничани, дійство відбувалось за підтримки Вінницької міської ради.