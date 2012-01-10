Розкрито резонансне вбивство школярки у Жмеринці

Увечері 6 січня в м. Жмеринці в парку ім. Горького біля криниці місцевий житель виявив мертвою невідому дівчину-підлітка. Чоловік повідомив тривожну інформацію на лінію «102». На місце надзвичайної події вже за декілька хвилин прибула слідчо-оперативна група міліції, до розкриття злочину долучили особовий склад жмеринського районного відділу міліції. Його розкриття взяв під особистий контроль начальник УМВС.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Першочергово необхідно було встановити особу загиблої. Міліціонери з фотографією дівчини почали обходити будинки, опитували місцевих жителів. В результаті було встановлено , що загибла – 14-річна жителька Жмеринки, учениця 8-го класу місцевої школи. Дівчина виховувалася у багатодітній сім’ї.

Згідно попереднього висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії. Працівники міліції вжили усіх необхідних заходів для встановлення та затримання винуватців злочину. Аби вийти на слід підозрюваних перевірили коло спілкування загиблої, усіх можливих свідків її місцеперебування того дня. В результаті вже наступного дня за підозрою у скоєнні вбивства за місцем проживання було затримано двох місцевих жителів віком 22 та 21 рік. Один з них в минулому притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Обидва непрацюючі, зловживали спиртними напоями.

За попередніми даними слідства, підозрювані, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перестріли дівчину, між ними виник конфлікт, в результаті чого вони скоїли вбивство.

За фактом навмисного вбивства Слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу відповідно до ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувачені у цьому злочині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про їх арешт на період досудового слідства. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.