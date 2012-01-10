Владика Симеон слухав дитячий духовий оркестр

В день свята Собору Пресвятої Богородиці, митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі, - повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Після богослужіння владика привітав зі святом Різдва Христового ігуменю Антонію та сестер обителі. Монахині також привітали архієрея та заспівали йому різдвяних колядок. За спів сестри отримали від владики святкові подарунки.

Але справжнім сюрпризом було привітання, яке приготував для владики Симеона браїлівський дитячий духовий оркестр під керівництвом Віталія Тодосюка. У одному з монастирських корпусів діти влаштували справжній концерт, виконавши на своїх інструментах кілька колядок. На знак подяки за чудовий виступ, митрополит Симеон вручив юним музикантам та їхньому керівникові іконки з зображенням Різдва Христового і традиційні солодкі подарунки.