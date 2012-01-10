У полум’я підлили масла

У другий день Різдва, 8 січня, о 7:16 год. на оперативно-диспетчерську службу УМНС надійшло повідомлення про пожежу в олійні, яка розташована в селі Сокиринці. Про загорання рятувальників повідомили місцеві жителі лише через годину після його виникнення, помітивши величезні клуби диму, що піднімалися високо в небо.

Про це повідомили в УМНС України у Вінницькій області.

Вже за декілька хвилин на місці події боролися із полум’ям 27 рятувальників, залучивши до роботи 4 пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі причина і збитки від пожежі з’ясовують фахівці, проте очевидним є те, що розповсюдженню пожежі в цеху із переробки соняшникового насіння сприяло займання відходів переробленого соняшника (макуха), понад 100 тонн, які зберігались на місці виробництва, а також соняшникової олії понад 10 тонн, що частково була розлита із ємностей для зберігання.

Як розповів керівник гасіння пожежі, начальник відділу оперативного реагування Сергій Бортновський, гасіння ускладнювалось важкодоступністю осередків загорання. Адже висока температура пожежі зруйнувала каркас ангару і листи металу хаотично і майже миттєво обвалились на палаючу суміш олії, зернят та макуху. Проте незважаючи на втрачений дорогоцінний час, відсутність пожежних водойм на території виробництва та інші перешкоди, завдяки професійним діям бійців оперативно-рятувальної служби Вінниччини вже о 8:41 год. пожежу було ліквідовано!

На щастя господарів дана будівля та обладнання було застраховане, а отже, питанням із відшкодування збитків буде займатись страхова компанія.