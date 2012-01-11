В грудні жителі області ласували виробами з борошна

У Вінницькій області в грудні 2011 року в порівнянні з листопадом найбільше подешевшали цукор і рис, подорожчали – яйця і кондитерські вироби з борошна.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

На споживчому ринку області в грудні по відношенню до листопада 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,1%. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,3%, в т.ч. алкогольні напої - на 0,1%, тютюнові – на 0,6%. Найбільше (на 11,9%) здорожчали яйця, на 3,8% - кондитерські вироби з борошнак, на 2,3% - молоко, на 1,4% - кисломолочна продукція, на 1,3% - сир і м'який сир (сир), на 0,6% - м'ясо і м'ясопродукти (в т.ч. яловичина і телятина - на 2,1%, свинина - на 0,7%).

Овочі здорожчали на 3,8%, з них - морква, буряк, лук і гриби - на 7,5%, огірки, помідори і перець - на 6,1%, яблука здорожчали на 3,2%. Разом з тим, цукор подешевшав на 6,4%, рис - на 6,2%, сало та інші їстівні тваринні жири - на 4,7%, олія - на 1,1%, м'ясо свійської птиці - на 0,7%, макаронні вироби - на 0,5%. Картопля стала дешевша на 0,9%. Фрукти в цілому знизилися в ціні на 0,5%, серед них цитрусові - на 2,1%, банани - на 1,4%.

В охороні здоров'я ціни підвищилися на 0,2%, при цьому фармацевтична продукція, медичні товари і устаткування подорожчали на 0,3%. В транспортній галузі ціни знизилися на 0,2%, в т.ч. бензин здешевшав на 0,4%. Індекс споживчих цін по області в грудні до листопада 2011 р. склав 100,1%, до грудня 2010 року – 102,8%.