Над партією Юлі поглумилися в центрі, на Соборній

В центрі Вінниці, по вул. Соборній, 72, знаходиться офіс Вінницької міської партійної організації «ВО «Батьківщина». Це приміщення є комунальною власністю Вінницької обласної ради. Офіс розташувався на другому поверсі з-поміж інших громадських та комунальних організацій.

При вході до будівлі висять таблички із назвами організацій, державний прапор та прапор БЮТ. Проте невідомі вандали здійснили наругу над партійною табличкою «Батьківщини», витративши на неї добрячий балончик аерозольної фарби темного кольору.

За словами голови Вінницької міської партійної організації «ВО «Батьківщина» Віталія Донця, такий «напад» на партійну організацію зловмисники чинять вже вдруге поспіль за останній тиждень, який розпочався крадіжкою прапора «біло-сердечних». До речі, цього разу невідомі також його вкрали.

Те, що свою диявольську роботу невідомі робили проти ночі в п’ятницю, 13-го, свідомо, не викликає у прибічників Юлі жодного сумніву, адже табличка знаходиться зависоко, і для того, щоб її пошкодити та зняти прапор із флагштоку, необхідно мати спеціальне знаряддя для підйому на висоту.

«Батьківщина» звертатиметься із заявою до правоохоронних органів.

Як відомо, минулого року було три напади на офіси партії «Батьківщина» - обривали прапори та шкодили вивіски в Гайсині, Хмільнику та Оратові.