На одне робоче місце претендують 47 вінничан

10:25, 13 січня 2012
Вінниця
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Безробітних — 25.6 тисячі

Наприкінці року 2011 та поточного січня ситуація на ринку праці залишає бажати кращого.

Як повідомило головне управління статистики у Вінницькій області, кількість незайнятих громадян Вінниччини, які потребували на  обліку в державній службі зайнятості на кінець 2011 року становила  27062 осіб.

Тим часом потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад становила всього 570 осіб.

Таким чином, навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наразі становить 47 осіб.
Згідно з офіційними даними, кількість зареєстрованих безробітних осіб в області становить 25603 особи, з них отримують допомогу  по безробіттю — 21464. Це 2,7 % від кількості  населення  працездатного віку
Середній розмір допомоги, яку отрмували безробітні  - 820,55грн. За місяць.

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