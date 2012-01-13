Школярів та студентів області запрошують на «Моральний вчинок»

З 1 січня 2012 року в Україні започатковано Всеукраїнський конкурс школярських та студентських робіт «Моральний вчинок».

Головна ідея конкурсу - активізація моральних принципів школярів та студентів, як найважливішого фактору виховання та формування фахівців нового типу, визначення ідеалу морального вчинку, як сучасної моделі поведінки.

Також Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України оголосила Всеукраїнську акцію „Моральний вчинок", яка триватиме до 31 березня 2012 року. Її мета: формування моральних якостей особистості, підвищення рівня культури підростаючого покоління, створення сприятливих умов для проведення в Україні «ЄВРО-2012».

Матеріали та результати конкурсу будуть розміщенні на офіційних Інтернет-сайтах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі http://moral.gov.ua, Інтернет-порталі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту http://www.osvita.com та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту http://www.iitzo.gov.ua.