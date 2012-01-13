Дорослі мужики попались на крадіжці огорожі з могил
10:58, 13 січня 2012Вінниця
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“Розжилися” на каталажку
Нічого святого, - це про крадіїв, затриманих міліцією у Чернівецькому районі.
Жага до наживи штовхнула двох дорослих чоловіків, — 40 та 37 років, - на ниций вчинок. Вони викрали з місцевого кладовища металеву огорожу.
Як з'ясували правоохоронці, підозрювані виявилися місцевими жителями.
Під час обшуку у них вилучили викрадене майно. За даним фактом порушили кримінальну справу.
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