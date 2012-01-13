Дорослі мужики попались на крадіжці огорожі з могил

10:58, 13 січня 2012
Вінниця
1 0

“Розжилися” на каталажку

Нічого святого, - це про крадіїв, затриманих міліцією у Чернівецькому районі.
Жага до наживи штовхнула двох дорослих чоловіків, — 40 та 37 років, - на ниций вчинок.  Вони викрали з місцевого кладовища металеву огорожу.
Як з'ясували правоохоронці, підозрювані виявилися місцевими жителями.
Під час обшуку у них вилучили викрадене майно. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter