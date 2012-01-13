Дорослі мужики попались на крадіжці огорожі з могил

Нічого святого, - це про крадіїв, затриманих міліцією у Чернівецькому районі.

Жага до наживи штовхнула двох дорослих чоловіків, — 40 та 37 років, - на ниций вчинок. Вони викрали з місцевого кладовища металеву огорожу.

Як з'ясували правоохоронці, підозрювані виявилися місцевими жителями.

Під час обшуку у них вилучили викрадене майно. За даним фактом порушили кримінальну справу.