72-річний мешканець Ладижина втопився у річці

Трагічно закінчилася вилазка на риболовлю з друзями для 72-річного мешканця Ладижина.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вчора близько 14 год. 30 хв. в місті Ладижин на річці Південний Буг в районі дачного кооперативу «Поділля» під час риболовлі з друзями, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, літній чоловік впав у воду з берега та загинув.

Чоловіка потерпілого витягли з води відпочиваючі. Судмедексперти, до яких доправили тіло, ознак насильницької смерті не виявили.