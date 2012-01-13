72-річний мешканець Ладижина втопився у річці

10:59, 13 січня 2012
Вінниця
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Випив на риболовлі

Трагічно закінчилася вилазка на риболовлю з друзями для 72-річного мешканця Ладижина.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вчора близько 14 год. 30 хв. в місті Ладижин на річці Південний Буг в районі дачного кооперативу «Поділля» під час риболовлі з друзями, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, літній чоловік впав у воду з берега та загинув.

Чоловіка потерпілого витягли з води відпочиваючі. Судмедексперти, до яких доправили тіло,  ознак насильницької смерті не виявили.

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