Від гоп-стопу не застраховані навіть щасливці

12 січня до працівників Липовецького райвідділу міліції звернулася 43 – річна мешканка села Щаслива з повідомленням про те, що її сина пограбували невідомі молодики на одній з вулиць міста Вінниці.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, застосувавши силу, зловмисники відібрали у хлопця два мобільних телефони.

По «гарячих слідах» працівники міліції встановили особи підозрюваних. Зловмисниками виявилися двоє непрацюючих вінничан 28 та 32 років. За даним фактом порушили кримінальну справу.