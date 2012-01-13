Майбутні бізнесмени підуть до школи підприємництва

Громадська організація «ПРАВО» за участі інших громадських організацій, а також Хмільницької ОДПІ протягом січня-лютого 2012 року проводить навчання усіх бажаючих у Школі підприємництва.

Про це повідомила прес-служба ДПА у Вінницькій області.

У ході навчання слухачі ознайомляться із законодавчими документами щодо започаткування власного бізнесу, питаннями, пов’язаними з податковим законодавством, ліцензуванням господарської діяльності тощо.

Орієнтовна кількість „школярів” – 20 осіб. Наразі вже виявили бажання займатись основами підприємництва 17 хмільничан.

Очільники місцевих податківців та інститутів громадянського суспільства сподіваються на успішне проведення заходу задля подальшої безпроблемної діяльності підприємців в м.Хмільнику.

До речі, навчання проводиться на безкоштовній основі.