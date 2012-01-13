Стартувала реєстрація на ЗНО 2012 року

Як повідомляє прес-служба управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації, як і в попередні роки, для реєстрації на ЗНО необхідно заповнити заяву-реєстраційну картку. Її можна буде сформувати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або у пункті реєстрації. Підтвердженням реєстрації абітурієнта для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2012 року є надісланий на його поштову адресу «Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання». Подання реєстраційних документів триватиме до 20 лютого 2012 року.

Серед нововведень цьогорічного тестування - скорочення загальної кількості предметів, вибраних для складання ЗНО, з п'яти у попередні роки до чотирьох у 2012-му. Окрім того, до переліку навчальних дисциплін, з яких проводитиметься незалежне оцінювання, введено всесвітню історію.

У відповідності з графіком, 15 травня відбудеться тестування з першого предмету - хімії. 17 та 19 травня буде проведено оцінювання з російської мови та географії відповідно, 21 та 22 травня - з математики, що відбудеться у дві сесії, 24 травня - з всесвітньої історії, а 26 травня - з іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської. Обов'язкове тестування з української мови і літератури, враховуючи кількість випускників цього навчального року, буде проведено протягом двох днів - 28-29 травня. Також у дві сесії буде проводитися ЗНО з історії України - 31 травня та 1 червня. Завершуватимуть основну сесію ЗНО-2012 фізика та біологія, тестування абітурієнтів з цих навчальних предметів буде проведено 5 та 7 червня відповідно.

Результати ЗНО будуть оголошені до 1 липня 2012 року.