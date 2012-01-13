Вінницькі тепловики винні за газ 44 мільйони гривень

Вінницькі теплопостачальні організації заборгували НАК „Нафтогаз” 44 мільйона гривень за блакитне пиливо. Причому тенденція до нарощування боргів зберігається.

Забезпечують городян теплом та гарячою водою підприємство "Вінницяміськтеплокомуненерго" (63% споживачів), державне підприємство "Вінницькі теплові мережі" (20%), "Теплокомуненерго-Маяк" (10%). Вони ж пояснюють нарощування заборгованості перед постачальниками газу неплатежами споживачів.

Як повідомила телекомпанія “ВІНТЕРА”, левова частка боргу «висить» на підприємстві "Вінницяміськтеплокомуненерго", яке обігріває та подає гарячу воду майже усьому місту.

На злісних неплатників, а таких у місті близько 10 тисяч, подають до суду. Якщо і потім результату немає, судові виконавці арештовують майно.

Як повідомлявУНІАН., 10 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу».

Законом передбачено, що технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об’єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, й визначається за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України. Встановлено, що у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання газу суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня.

Отож, є привід задуматись.