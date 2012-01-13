Юних Олімпійців з України супроводжує молодий посол з Вінниці

Сьогодні в австрійському місті Інсбрук відбулася урочиста церемонія відкриття перших в історії зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

На цих престижних стартах честь України захищатимуть 23 юних олімпійці, які змагатимуться у 8 видах спорту (біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, фігурне катання, шорт-трек). Загалом понад 1000 атлетів з 67 країн світу під час змагань розіграють 63 комплекти нагород у 15 видах спорту.

Як повідомляє Національний Олімпійський Комітет України, ці ігри матимуть свої родзинки. В деяких видах програми виступатимуть змішані команди, до яких входитимуть спортсмени різних країн. Вперше відбудеться спільна естафета біатлоністів. Також в Інсбруку дебютуватимуть дівчата у змаганнях зі стрибків з трампліна.

За традицією, учасники попередньої Олімпіади передали прапор своїм наступникам. Виконала цю місію молодий посол, вінницька легкоатлетка, переможниця перших літніх Юнацьких Олімпійських ігор Катерина Дерун.

«Молоді посли» – один з проектів, що реалізовуються Міжнародним Олімпійським Комітетом в рамках культурно-освітньої програми Юнацьких Олімпійських ігор.

33 амбасадори з різних куточків Планети знайомитимуть молодь своїх країн з першою «білою» Юнацькою Олімпіадою, популяризуватимуть спорт та власним прикладом надихатимуть молодь брати активну участь у суспільному житті.

Протягом Ігор посли супроводжуватимуть свої олімпійські команди та знайомитимуть спортсменів із заходами культурно-освітньої програми, яка, поряд із власне спортивними змаганнями, є невід’ємною частиною ЮОІ – пройти її має кожен з атлетів-учасників.