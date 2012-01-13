Януковичу попсували вітальний сіті-лайт
12:16, 13 січня 2012Вінниця
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Залили фарбою
Вчора у центрі Вінниці невідомі хулігани “підправили дизайн” вітального сіті-лайту Президента, розташованого на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Першотравневої.
Забруднене скло рекламного носія зафіксували на фото кореспонденти Gazeta.ua.
Очевидно, політики так в'їлись вінничанам у печінки, що ті коять протизаконні вчинки не зважаючи на політичне забарвлення.
Як с повідомляв УНІАН, сьогодні попсували фарбою вивіску на партійному офісі Вінницької міської організації ВО “Батьківщина”.
Щоправда Юлиним соратникам “послали” чорну мітку, а Януковичу попсували обличчя червоною фарбою.
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