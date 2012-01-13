Виробничий травматизм "косив" вінничан цілий рік

Теруправління Держгірпромнагляду по Вінницькій області під час розширеного засідання підбило підсумки роботи за 2011 рік.

В. о. начальника теруправління Анатолій Коваль зазначив, що незважаючи на всі вжиті заходи, у 2011 році зафіксовано значне зростання виробничого травматизму.

Зокрема, в галузі сільського господарства +32 (71 проти 39), в тому числі із смертельними наслідками +4 (7 проти 3), у харчовій та переробній промисловості відповідно +10(32 проти 22) і +2 із смертельними наслідками (2-0).

Про це повідомила прес-служба установи.

Це попри те, що в середньому кожним інспектором було проведено 126 перевірок, що на 21 більше за середній показник минулого року. Підвищився рівень вимогливості та безкомпромісних підходів до вирішення питань промислової безпеки та охорони праці в області, про що свідчить притягнення до адміністративної відповідальності 1377 посадових осіб та працівників, зних 334 керівники підприємств, що відповідно перевищує показники минулого року.

Особливу увагу у звітному періоді управління приділяло контролю за виконанням вимог розпорядчих документів, виданих державними інспекторами.

Так, станом на 01.01.2012 року із 21404 виявлених порушень усунуто 19169, що складає 90 %, із 1377 адміністративних стягнень сплачено 1366 (99%).