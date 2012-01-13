У вінницьких ліфтах далеко не заїдеш
13:24, 13 січня 2012Вінниця
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Старі і небезпечні
Державна програма модернізації ліфтів не виконується.
У 2010 році у Вінниці за рахунок коштів державного бюджету, передбачених цією програмою, було модернізовано 17 ліфтів.
А вже 2001 року на ці потреби місто не отримало жодної копійки.
Програмою передбачається, що у 2012 році держава має профінансувати ремонт 30 вінницьких ліфтів. Про це радіокомпанії “Місто над Бугом” повідомив представник територіального управління Держгіпромнагляду по Вінницькій області Анатолій Ткачук.
Чи виділять їх з куцого держбюджету — залишається тільки сподіватись.
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