У вінницьких ліфтах далеко не заїдеш

Державна програма модернізації ліфтів не виконується.

У 2010 році у Вінниці за рахунок коштів державного бюджету, передбачених цією програмою, було модернізовано 17 ліфтів.

А вже 2001 року на ці потреби місто не отримало жодної копійки.

Програмою передбачається, що у 2012 році держава має профінансувати ремонт 30 вінницьких ліфтів. Про це радіокомпанії “Місто над Бугом” повідомив представник територіального управління Держгіпромнагляду по Вінницькій області Анатолій Ткачук.

Чи виділять їх з куцого держбюджету — залишається тільки сподіватись.