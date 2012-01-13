Стан озимих на Вінниччині занепокоєння не викликає

Аномально тепла та суха зима викликала стурбованість аграріїв України станом посівів озимих культур. Південні області вже починають рахувати збитки.

Натомість на Вінниччині стан справ наразі занепокоєння не викликає.

Як повідомив УНІАН начальник управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик, площа озимих зернових в області становить 410 тис. га. Схожість посівів — 93%. Переважна більшість посівів перебуває у задовільному стані.

Близько 15% розвинулись до появи 1-2 листочків, що не дотягує до норми. Саме вони перебувають в зоні ризику несприятливих погодних умов.

Разом з тим, за оцінками Миколи Неїлика, нинішня погода для виживання і розвитку посівів не критична. Проте коректиний прогноз на врожай -2012 можна буде робити тільки напровесні.