П'яні ідіоти стрибали по машинах

Минулої ночі у дворі одного з будинків, розташованих по вулиці Келецькій, було неспокійно. На місце події за за викликом мешканців, які поскаржилися на галас, прибули працівники міліції і затримали хуліганів «на гарячому».

В той час, коли у двір багатоповерхівки приїхали міліціонери, порушники громадського порядку стрибали на машинах, які господарі залишили на ніч у дворі багатоповерхівки. У такий спосіб сп’янілі молодики вирішили розважитися.

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області, від хуліганських дій постраждали чотири автівки вітчизняного виробництва та дві іномарки. У пошкоджених машин відірвані емблеми та зовнішні дзеркала, погнуті капоти, багажники та дахи. Більш за всіх постраждала новенька «Нива», власник якої після покупки ще не встиг зняти з сидінь поліетиленову плівку.

Як з’ясувалося, 18 та 20 літні правопорушники мешкають у сусідніх будинках з господарями потрощених автомобілів. Скільки коштуватиме така розвага хлопцям, з’ясує слідство.

Як повідомив начальник Ленінського РВ УМВС України у Вінницькій області Віктор Сидоренко, зловмисники затримані у порядку статті 115 КПК України. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.