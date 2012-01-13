Знайшовся калинівчанин, що виграв мільйон у лотерею

«Знайшовся» мільйонер з Калинівки, якого від неділі, 8 січня, чекали у Вінницькому регіональному представництві МСЛ (Молодьспортлото).

- Він прийшов до нас 12 січня, – розповіли “Вінниця ОК” у представництві, – це чоловік «в роках», виграш оформив на сина і сказав, що не хоче ні їхати в Київ на урочисте нагородження переможців «Лото Забава», ні спілкуватися з місцевою пресою.

За словами керівника представництва Дмитра Очеретнюка, точна статистика вінницьких мільйонерів не ведеться, та й вести її неможливо.

- Буває, що людина проїздом у Вінниці чи в якомусь районі купує білет, іноді трапляється навпаки: пам’ятаю випадок, коли вінничанка оформляла у нас великий виграш, але квиток купувала у Києві. Загалом, за моєї пам’яті, мільйонерами від «Забави» стало двоє мешканців Вінниці, житель Ямполя виграв 3 мільйони, і ось тепер Калинівка, – пригадує Д.Очеретнюк.

За правилами лотереї, свій мільйон переможець отримає частинами впродовж року.