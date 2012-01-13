Вже 2012 року правоохоронці затримали майже 500 п’яних водіїв

12 січня 2012 року начальник УДАІ УМВС у Вінницькій області полковник міліції Павло Солоненко дав перший у цьому році брифінг для засобів масової інформації.

Минулого року на автошляхах області у ДТП загинули 105 і травмовано 546 людей. Співробітники ДАІ виявили 135 924 випадки порушення правил дорожнього руху, затримали 15 363 нетверезих водіїв, запобігли 249 аварійним ситуаціям.

2012–й розпочався зростанням аварійності і станом на 12 січня під час 13 ДТП – одна людина загинула і 15 отримали травми різного ступеня важкості. Минулого року за цей період сталося на 5 автопригод менше. Переважну більшість становлять ДТП за участі пішоходів. Саме ця причина пояснює наявність в обласному центрі профілактичних автобусів, з яких щодня в людних місцях через гучномовець проводяться звернення до учасників дорожнього руху про необхідність дотримання правил безпеки на дорозі.

Крім того, як повідомляє прес-служба ДАІ у Вінницькій області, до 16 січня весь особовий склад Державтоінспекції перебуватиме на посиленому варіанті несення служби. У ці дні запланована і проводиться низка оперативно-профілактичних заходів, направлених на запобігання аварійності, правопорушень та керування транспортними засобами у нетверезому стані. З початку нового року правоохоронці затримали близько півтисячі п’яних водіїв.

З 1 січня 2012 року Кабінет Міністрів України встановив перелік платних послуг, які дозволяється надавати підрозділам Державтоінспекції. Цією Постановою, як зазначив начальник Управління ДАІ Вінниччини полковник міліції Павло Солоненко, має бути досягнуто порозуміння з населенням, адже нею вартість послуг суттєво зменшена.

Так, щоб отримати вперше посвідчення водія відтепер доведеться заплатити на 137 гривень менше. На 73 гривні менше доведеться платити за заміну посвідчення водія. Це пояснюється тим, що завдяки централізованій системі громадянам не потрібно буде брати деякі довідки, інформація для яких значиться у комп’ютерній мережі підрозділів ДАІ.

Проте гострим залишається питання пасажироперевезення. На 33% більше відбулося ДТП за вини пасажироперевізників. За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод працівниками автотехнічної інспекції проведені цільові перевірки, видані приписи на усунення недоліків. До Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (ГДІАТ) направлено 30 подань для позбавлення ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень, з яких 10 перевізників позбавлено ліцензії. До замовників перевезень направлено 22 подання, із низ 11 перевізників позбавлено права перевезення пасажирів на маршрутах. До органів прокуратури надіслано 35 інформацій.

