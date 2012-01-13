Спритний ділок перетворив площу Героїв Сталінграду на наркомайдан

Вчора на площі Героїв Сталінграду працівники міліції затримали під час продажу амфітаміну 35-річного вінничанина.

Оперативну інформацію про те, що чоловік займається наркобізнесом отримали працівники Замостянського районного відділу міліції м. Вінниці. Торговця смертельним товаром взяли «в розробку», яка завершилася його затриманням після вдало проведеної оперативної комбінації.

Про це повідомили в СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Наркоторговець і не підозрював, що потрапив у пастку, продаючи наркотики оперативному працівнику. За два паперових згортки, де знаходилося близько 20 грамів психотропної речовини, зловмисник отримав 600 грн. Чоловіка затримали через декілька хвилин працівники ДАІ , коли він від’їжджав від місця проведеної оборудки на власному «Опелі». За словами начальника Замостянського РВ УМВС Сергія Сокирана, працівники міліції оглянули салон автомобіля і виявили згорток з фольги, в якому знаходився білий порошок – чергова доза близько 3 г, приготовлена на продаж.

За фактом перевезення та збуту психотропної речовини відповідно до ч.2 ст.307 КК України порушено кримінальну справу. Зловмиснику, який наразі затриманий за підозрою у скоєнні даного злочину, загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.