Жителі вінницького села влаштують у Києві «голий» протест?

Жителі села Вінницькі Хутори (Вінницька область) мають намір перекрити дорогу біля Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури України, якщо їх вимогу про розслідування законності розпаювання землі не вирішать на місцевому рівні.

Про це УНІАН повідомила в.о. голови колективного сільгосппідприємства ім.Шевченка с.Вінницькі Хутори Любов КРИВЕШКО.

Вона розповіла, що ініціативна група 10 січня провела пікетування прокуратури Вінницької області. Акція стосувалось землі, яка за словами протестуючих, незаконно передана колишньому сільському голові ще у 90-х роках. Коли протестуючих прийняв прокурор Вінницької області Олександ МРИХІН, жителі Вінницьких Хуторів вимагали порушення кримінальної справи з цього питання.

Л.КРИВЕШКО повідомила, що у разі ігнорування прокуратурою Вінницької області протягом 15 днів вимог протестуючих, люди готові їхати до Києва, перекривати там дорогу.

У прес-службі прокуратури Вінницької області кореспонденту УНІАН повідомили, що наразі створена комісія (на роботу комісії відводиться 30 днів), яка розгляне та вивчить усі скарги громадян з цього питання, а вже після роботи комісії буде прийматись рішення щодо порушення кримінальної справи.

У прес-службі облпрокуратури вважають події з роздяганням 10 січня 2012 року (під час акції двоє її учасників роздяглися до пояса – УНІАН) «шоу», пояснюючи це тим, що як тільки люди прийшли під приміщення прокуратуру, прокурор та його заступник готові були прийняти їх одразу, проте, пікетувальники чекали на приїзд телебачення. «Після того, як їх «зняли» камери, вони вдяглись у приміщенні прокуратури та пішли на прийом до прокурора та його заступника, які чекали їх», - повідомили у прокуратурі Вінницької області, зазначивши, що один з пікетувальників, який роздягався, був з «добрячим перегаром».

У прес-службі додали, що на прийомі в жодного з 8 людей, які пікетували приміщення прокуратури, не було ані документів, які підтверджували б їхні вимоги, ані скарг у письмовому вигляді.