У Вінниці стартувала "Арт-галера"

В експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати розпочала роботу виставка „Арт-галера 2012”, яка триватиме до 22 січня.

Цікаво, що цього року окрім робіт власне дорослих художників, представлено творчі експозиції дитячих мистецьких шкіл, яких тут представлено 8.

- Кожна дитина мріяла, щоб її робота стала цікавою глядачам, - зазначає директор Центру „Барви України” Світлана Тілець. – Сьогодні від нашої творчої школи тут представлено 80 дитячих робіт. Наші діти прославляють Україну, от і сьогодні авторська виставка нашої вихованки, призерки Міжнародного конкурсу Олександри Авдєєвої, представлена у США, на Манхеттені. Вихованки Марго Ткачук та Софія Мартусенко представляють нашу країну в Москві, в Українському домі на Арбаті, де демонструються їхні роботи. Також хотілося б, щоб наші діти мали можливість взяти участь у виставці гобелену у Києві, яку організовує наприкінці лютого цього року Фонд Леоніда Кучми.

За словами присутніх гостей, в експозиції беруть участь все більше нових авторів, і також тут є багато робіт на тематику нашого рідного міста.