На Вінниччині насадили 1655 га нових лісів

За 11 місяців 2011 року середньомісячна зарплата працівників лісового господарства Вінниччини збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року на 126 % і склала 2601 грн.

Про це повідомив начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар.

За словами посадовця, держпідприємства лісового господарства області збільшили виробництво своєї продукції. Обсяг реалізованої продукції склав 170 млн. 848 тис. гривень.

За останні роки обсяги лісорозведення в області нарощено майже у 3 рази. Зокрема, у 2011 році створено 1655 га нових лісів.