Вінничани матимуть електронний проїзний

Впровадження у Вінниці нової схеми організації руху громадського транспорту передбачає кількісні і якісні зміни маршрутів електротранспорту, автобусів та маршрутних таксі.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Зокрема, трамвайних маршрутів буде 5, тролейбусних – 17, автобусних – 9, а «маршрутних» - 28.

Причому на маршрутні таксі покладатиметься другорядне завдання, - підвіз людей до великих транспортних вузлів та ліній електротранспорту.

За словами мера, міська влада розглядає можливість зменшення вартості проїзду у маршрутках з огляду на прогнозоване зменшення їх протяжності. А також вивчає можливість запровадження єдиного електронного проїзного на всі види міського транспорту.

Терміну запровадження названої новації Володимир Гройсман конкретно не вказав, пославшись на необхідність протестувати нову схему руху та врахувати побажання вінничан щодо її вдосконалення.