У Вінниці почнуть служіння ченці Воплоченого Слова

У неділю 15 січня, владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської Архиєпархії УГКЦ, відвідав Вінницю, щоб поставити на уряд адміністратора парафії о. Григорія Рогацького, ЗВС, та служителя о. Теодосія Савчука, ЗВС, які творитимуть нову чернечу спільноту Отців Згромадження Воплоченого Слова в центральній Україні.

Про це повідомив Католицький часопис “CREDO”.

Священики прибули у Вінницю, щоб продовжити довголітню працю Отців Редемптористів, які завершують своє душпастирське служіння у цій парафії, де саме завдяки їхній жертвенній і наполегливій місіонерській праці сьогодні збирається численна парафіяльна спільнота. При парафії діють різноманітні катехитичні групи, молодіжний і дитячий хори.

У проповіді під час Архиєрейської Святої Літургії владика Йосиф закликав усіх і надалі будувати храм душі, подякував Отцям Редемптористам за їхню працю та склав побажання новим душпастирям.

В богослуженні взяли участь Протоігумен Львівської Провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя о. Ігор Колісник разом з Провінційною Радою та Настоятель Делегатури «Зарваницької Божої Матері» Згромадження Воплоченого Слова в Україні о. Фернандо Браво зі своєю Радою.