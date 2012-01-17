Маршрутники лякають транспортним колапсом

Приватні перевізники не поділяють оптимізму міської влади від запровадження нової схеми організації руху громадського транспорту у Вінниці.

Сьогодні на прес-конференції вони оприлюднили свою позицію, яка полягає у цілковитому несприйнятті новацій. А голова ГО “Вінницька обласна асоціація перевізників” Андрій Ковальов навіть припустив, що на Вінницю чекає транспортний колапс, як це сталося після оптимізації транспортної мережі у Львові.

Перевізники також закидають меру та його команді відсутність аналізу соціально-економічної складової оптимізації мережі маршрутів громадського транспорту. Голова ГО “Маршрут” Андрій Дядіков вважає, що вона призведе до незручностей для пасажирів та здорожчання проїзду для більшості населення. А також до необхідності звільнити близько 700 водіїв, які одразу ж побіжать реєструватися на біржу праці.

Всі запропоновані маршрути за новою схемою промовці апріорі назвали збитковими через малу протяжність та “загадковість” їх конфігурацій в межах мікрорайонів.

Ще одна претензія прозвучала від голови ГО “Контроль заради справедливості” Євгена Зільберта. А саме, стосовно непрозорості прийняття міською владою “транспортного” рішення. Зокрема, що влада не провела громадських слухань з приводу впровадження нової схеми руху.

Загалом учасники прес-конференції запевняли журналістів, що 70% водіїв, які працюють на чинних до 23 лютого маршрутах не хочуть працювати за схемою, запропонованою міською владою. А саме, бути інтегрованими в загальноміську систему руху з частковою підпорядкованістю ТТУ. Позаяк, мовляв, всі затрати на обслуговування машин, сплату податків та зарплати найманим працівникам лягатимуть на перевізників, а ТТУ набуде повноважень контролера.

Найближчими днями перевізники планують провести збори, де спробують напрацювати пропозиції, з якими хочуть вийти на діалог із міською владою. Якщо ж до них не прислухаються, готові застосувати всі законні способи відстояти власні інтереси, а в разі неспроможності порозумітися — готові до акцій протесту.

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого у Вінниці запрацює нова схема організайції руху громадського транспорту. З цього дня запроваджується новий графік руху трамваїв та тролейбусів, а час їхньої роботи починатиметься о 5.30 і закінчуватиметься о 24.00.

Одночасно зміняться і маршрути, на яких працює транспорт в режимі маршрутного таксі. Основна відмінність нової схеми полягає у тому, що маршрутки не дублюватимуть напрямок руху громадського електротранспорту. Зокрема, трамвайних маршрутів буде 5, тролейбусних – 17, автобусних – 9, а «маршрутних» - 28. Причому на маршрутні таксі покладатиметься другорядне завдання, - підвіз людей до великих транспортних вузлів та ліній електротранспорту.

Перші три місяці схема працюватиме в тестовому режимі і буде введена в дію після врахування пропозицій та зауважень вінничан.