На Вінниччині продано 2.66 тис. земельних ділянок
15:25, 17 січня 2012Вінниця
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Державних та комунальних
З початку продажу земель державної та комунальної власності у Вінницькій області продано 2,66 тис. земельних ділянок, площею 2274,02 га, оцінених на суму більше 298 млн. грн.
Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк.
З них на аукціонах продано право на оренду 41 земельної ділянки, вартістю 940,5 тис.грн.
До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель надійшло коштів у сумі 294,47 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету - 30,04 млн.грн.
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