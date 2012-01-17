На Вінниччині продано 2.66 тис. земельних ділянок

З початку продажу земель державної та комунальної власності у Вінницькій області продано 2,66 тис. земельних ділянок, площею 2274,02 га, оцінених на суму більше 298 млн. грн.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк.

З них на аукціонах продано право на оренду 41 земельної ділянки, вартістю 940,5 тис.грн.

До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель надійшло коштів у сумі 294,47 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету - 30,04 млн.грн.