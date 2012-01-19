Директор підприємства добровільно повернув несплачені податки

Співробітники податкової міліції ДПА у Вінницькій області викрили злочин, спрямований на умисне приховування від сплати до бюджету більше 2,5 млн. грн. податків. Посадові особи підприємства на Вінниччині, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, провели закупівлю товарно-матеріальних цінностей у дніпропетровської фірми.

Про це повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Втім, як з’ясували податківці, операція виявилася безтоварною, а підписи на документах фірми-відправника, за висновками експертизи, були підробленими. Відносно директора підприємства слідчими податкової міліції порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 2,6 млн. грн. З метою уникнення кримінальної відповідальності та можливого позбавлення волі, керівник підприємства добровільно відшкодує завдані державі збитки. Наразі один мільйон гривень уже надійшов до бюджету.