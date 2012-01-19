Підприємство не сплачувало по банківському кредиту

Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб одного з приватних підприємств міста Вінниці, які у 2007 році з метою отримання кредиту для будівництва торгівельного об’єкту надали до відділення одного з банків неправдиві відомості про предмет іпотеки.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У документі службові особи зазначили, що незавершене будівництво є власністю позичальника, а також не є часткою чи внеском у суспільну господарську діяльність, і вимоги третіх осіб не будуть забезпечені предметом іпотеки. Однак, яке стало відомо, у 2006 році дане приватне підприємство уклало з одним відомим товариством договір про участь у пайовому будівництві зазначеного торгового об’єкту. Згідно цього договору приватне підприємство отримало 25 млн. гривень на завершення будівництва. З липня минулого року позичальник припинив виплати по кредиту, чим самим завдав збитків банківській установі у сумі 36,8 млн. гривень.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Сергій Бевзенко, відносно службових осіб даного приватного підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.