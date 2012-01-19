Йорданського ранку врятовано рибалку

Сьогодні, 19 січня, близько 7-ї ранку у місті Вінниці неподалік від Староміського мосту під лід провалився рибалка. Чоловік середніх років, нехтуючи всіма ознаками ненадійності льодового покриву, вийшов на центр річки Південний Буг чим і наразив на небезпеку власне життя.

Про це повідомили в УМНС України у Вінницькій області.

Першими на допомогу прибули бійці МНС 4-ї пожежної частини, проте хід рятувальної операції значно ускладнювали мала товщина льоду та віддаленість потопаючого від берега. Тож згодом їм на допомогу прийшли колеги із ПДПЧ-3. З`ясувати обставини події не вдалося, адже горе-рибалка був непритомним. Рятувальники одразу передали чоловіка лікарям швидкої. Наразі чоловік перебуває під медичним наглядом у 2-ій міській клінічній лікарні.