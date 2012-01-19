У Вінниці презентували технічні види спорту

На базі Вінницького міського Палацу дітей і юнацтва 18 січня пройшов день відкритих дверей відділу науки і технічної творчості під назвою «Планета майстрів». На нього були запрошені школярі 4–5 класів, які поки що не займаються у Палаці.

Аби скласти враження про роботу гуртків технічного напрямку, гостей запросили відвідати майстер-класи. Вони змогли побачити різноманітні якісні моделі, зроблені гуртками дітей.

Керівництво ВМПДЮ пишається досягнення вихованців гуртків авіа-, та автомоделістів, картингістів, ігротехніків, радіоператорів, початкової технічної творчості, виготовлення повітряних зміїв тощо. Також, окрім технічних видів спорту, до відділу входять гуртки комп’ютерного дизайну, журналістики, астрономії тощо.

– У відділі науки і технічної творчості діє 34 гуртки. Нині у них займається 450 дітей, – повідомила завідуюча відділом науки і технічної творчості ВМПДЮ Олена Остапенко. – Навчання ведеться по 15 різних напрямках. Заняття – безкоштовні, бюджетні. Взагалі за розвитком технічних видів ми займаємо друге місце в області серед навчальних закладів, позаду лише обласного центру технічної творчості.