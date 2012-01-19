Проїзди між багатоповерхівками прибирають "МВД"

Цього року в'їзди до вінницьких багатоповерхівок прибираються за допомогою спеціалізованої техніки МВД-0,5д виробництва ОАО «Хмельниксельмаш».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Ці машини посипають асфальт спеціальними протиожеледними матеріалами на тих ділянках, де великогабаритна спецтехніка не має можливості проїхати - на вузьких дорогах, на проїздах поблизу будинків тощо. В житловому господарстві кажуть, що такий спосіб прибирання дозволяє більш дозовано та рівномірно розсипати пісчано-соляну суміш, а отже, і ефективніше боротися з наслідками снігопадів.

Раніше прибирання снігу на територіях поблизу багатоповерхових будинків міста здійснювалось у ручному режимі. Двірники відгортали сніг за допомогою лопат, потім, знову ж таки у ручному режимі, посипали протиожеледними матеріалами.

Минулого року в якості експерименту в ЖЕК ?14 було придбано спецтехніку МВД-0,5д, яка дозволяє більш ефективно та механізовано посипати проїзди пісчано-соляною сумішшю. «Після успішної роботи цієї техніки було прийнято рішення крім існуючих тракторів із щіткою та відвалом, які здійснюють відгортання снігу, придбати ще 7 таких машин у інші ЖЕКи міста та зробити процес прибирання асфальтованих в'їздів на прибудинкові території комплексним, - говорить Альберт Олійник. - Спочатку техніка відгортає сніг за допомогою відвалів та щіток, після чого машина МВД-0,5д приступає до механізованого посипання протиожеледними матеріалами».