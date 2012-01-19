Біля острова Кемпа збудують готель у вигляді трансатлантичного лайнера

У Вінниці «Архітектурна майстерня А.Асадова» розробила одразу два проекти – концепцію реконструкції острова Кемпа та новий готель категорії «4 зірки». Кемпа – місце для Вінниці унікальне. Відомий з середини XVI століття, цей острів вважається колискою подільської перлини – саме тут було збудовано першу кам'яну фортецю.

За радянських часів острів називався Фестивальним, а самі вінничани іменують Кемпу «островом любові» – це улюблене місце відпочинку молоді. У 2010 році влади міста задумали «легалізувати» дану територію, перетворивши Кемпу на загальноміський простір. У Вінниці був проведений відкритий архітектурний конкурс на «Кращу концепцію розвитку території острова і набережних річки Південний Буг з утворенням пішохідних зв'язків між лівим берегом та історичним центром міста», в якому перемогла «Архітектурна майстерня А.Асадова» з проектом під назвою «Код міста».

Про це повідомляє Інтернет-портал http://ugmk.info.

Всю центральну частину Кемпи архітектори обплутали мережею звивистих пішохідних і велосипедних доріжок, на південному краю острова упорядкували пляж, а усі нові об'єкти мають вигляд тимчасових павільйонів з легких конструкцій або розміщуються… на воді.

З правим і лівим берегом Південного Бугу острів передбачається зв'язати за допомогою двох мостів, кожен з яких матиме вигляд вигнутих в різні боки і пересічені над водою дуги. На суші мости сполучені між собою променадом так, що візуально вони сприймаються єдиною конструкцією.

У безпосередній близькості від острова планується створення 4-зіркового готелю. І якщо Кемпа – це зелена оаза, яку необхідно «підключити» до основних артерій міста, то готель схожий на трансатлантичний лайнер, і архітектори намагались прив'язати його до води. З набережною Південного Бугу будівля готелю з’єднана територією для прогулянок, яка розвивається по обидві сторони моста і доповнена нижньою набережною, що виконана легкими дерев'яними конструкціями по металевих палях.