Найчастіше подоляни торік користувалися електротранспортом

За 2011р. пасажирським транспортом Вінниччини перевезено 244,3 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 8806,8 млн.пас.км, що відповідно на 4,2% менше та на 1,0% більше від обсягів 2010р.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за 2011р. відправлено 30,6 млн. пасажирів, що менше, ніж за попередній рік на 5,9%. Пасажирооборот збільшився на 3,3% і становив 6,8 млрд.пас.км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 98,4 млн. пасажирів, що на 1,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2010р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися на 2,2%.

За 2011р. міським електротранспортом перевезено 115,3 млн. пасажирів, у т.ч. тролейбусним транспортом – 60,2 млн. пасажирів, трамвайним – 55,1 млн. Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 246,8 та 226,0 млн.пас.км. Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з 2010р. зменшились на 5,6%.