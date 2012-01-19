Вінницький транспорт перевіз 17 млн. тонн вантажів

За 2011рік транспортом Вінницької області перевезено 16917,8 тис.т вантажів, що на 23,8% більше, ніж за попередній рік.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 23865,1 млн.ткм, що на 12,4% більше від обсягу 2010р. Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 12,3%, а автомобільного транспорту – на 13,8%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 2010р. збільшилися на 25,6%, у т.ч. хімічних та мінеральних добрив (у 2,0 раза), чорних металів (в 1,6 раза), зерна та продуктів перемолу (на 35,4%), будівельних матеріалів (на 27,6%), цементу (на 20,7%), брухту чорних металів (на 11,5%), кам’яного вугілля (на 9,1%).

Зменшення відбулось по відправленню нафти та нафтопродуктів (на 17,7%), лісових вантажів (на 0,4%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2011р. перевезено 4098,9 тис.т вантажів, що на 18,3% більше обсягу перевезень вантажів у 2010р., виконано вантажооборот в обсязі 940,0 млн.ткм, який зріс на 13,8%.