Вінничанам вготували всісімнадцятитонний "хамсець"

У Вінниці працівники ветеринарної міліції, час перевірки місць зберігання продукції тваринного походження, в холодильній камері, яку орендує 40-річний приватний підприємець, виявили 18450 кг азовської свіжозасоленої хамси без документів. Виявлена рибна продукція на суму понад 163 тисячі гривень має неналежний товарний вигляд та явні ознаки псування.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Головним державним інспектором ветеринарної медицини Вінницької області було винесено постанову про те, що дана рибна продукція є небезпечною та непридатною для споживання. Згідно зі ст. 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та ст. 6 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», виявлену рибну продукцію було вилучено з обігу та утилізовано на Тульчинському ветеринарно-санітарному заводі.

Власника даної продукції притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог».