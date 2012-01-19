Вбивцю рідної матері засудили на 12 з половиною років

Нещодавно Староміський районний суд міста Вінниці виніс вирок чоловіку, який на початку квітня минулого року убив власну матір і інсценував її самогубство. Він жорстоко побив її і викинув з вікна четвертого поверху тільки за те, що вона намагалася вийти на вулицю.

Як повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області, двокімнатна квартира, в якій проживала 75–річна жінка разом зі своїм 51 - річним сином, нагадувала концтабір. Чоловік нерідко зловживав спиртними напоями і час від час займався «вихованням» літньої жінки. Він забороняв її виходити за поріг квартири і спілкуватися із сусідами. Якщо таке траплялося, “люблячий” син бив матір кулаками і погрожував викинути з вікна.

Ця страшна трагедія сталася 2 квітня 2011 року в одній з багатоповерхівок міста. 51 – річний вінничанин мешкав у квартирі разом з матір’ю та своєю співмешканкою. Близько 7 години ранку він разом зі співмешканкою влаштували на балконі застілля і розпили пляшку горілки. Це був суботній ранок. Старенька вирішила, що їм у цей час не до неї і тому тихенько підійшла до вхідних дверей, але сп’янілий син почув кроки матері і загородив її шлях. Він почав її бити і нарікати за те, що вона його ослухалась. Бив кулаками у голову. Після цього відчинив вікно, підвів її і силою виштовхнув у низ.

Від отриманих травм літня жінка померла. Працівникам міліції, яких він одразу викликав, повідомив, що матір сама вистрибнула у вікно. Під час проведення розслідування, правоохоронці встановили справжню причину загибелі пенсіонерки і притягнули підозрюваного до кримінальної відповідальності. Кримінальну справу порушили за фактом навмисного вбивства.

Як з’ясувалося, в минулому цей чоловік був одружений і мав сім’ю, але довелося розлучитися. Причиною розлучення, зі слів його колишньої дружини було те, що чоловік її постійно зловживав спиртним і час від часу бив. Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні навмисного вбивства і виніс йому вирок – 12 років та 6 місяців позбавлення волі.