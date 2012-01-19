Вінничани почують православний чоловічий хор
14:48, 19 січня 2012Вінниця
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Одноденний концерт
Санкт-Петербурзький чоловічий хор «Оптина Пустынь» дасть Різдвяний концерт 24 січня в обласній філармонії (приміщення ККЗ „Плеяда”).
В програмі звучатимуть церковні піснеспіви XII - XX століть, Шедеври композиторів XIX - XX століть та народні пісні.
Художній керівник хору, регент Олександр Семенов.
Концерт відбудеться 24 січня о 18.30. Вартість квитків – по 40,50,60 грн
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