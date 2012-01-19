У Вінниці послухають рок від Великого Кобзаря

Концерт на його твори організовує козацтво

22 січня, у День Соборності України, у вінницькому Будинку офіцерів відбудеться І-й літературно-музичний фестиваль «Рідна музика єднає Україну!». Захід організовує Вінницький Козацький полк імені Івана Богуна. У програмі: виступи легендарного українського рок-гурту «Кому вниз» і відомого українського барда Віктора Пашника́. Організатори обіцяють, що вінничани матимуть унікальну можливість почути твори Тараса Шевченка у рок-обробці.

Фестиваль почнеться о 16.00. Вхід вільний.

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