У Вінниці послухають рок від Великого Кобзаря
17:31, 19 січня 2012Вінниця
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Концерт на його твори організовує козацтво
22 січня, у День Соборності України, у вінницькому Будинку офіцерів відбудеться І-й літературно-музичний фестиваль «Рідна музика єднає Україну!».
Захід організовує Вінницький Козацький полк імені Івана Богуна. У програмі: виступи легендарного українського рок-гурту «Кому вниз» і відомого українського барда Віктора Пашника́. Організатори обіцяють, що вінничани матимуть унікальну можливість почути твори Тараса Шевченка у рок-обробці.
Фестиваль почнеться о 16.00. Вхід вільний.
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