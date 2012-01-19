Микола Джига в нардепи не піде

Діючий голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига не буде подавати своєї кандидатури на найближчих виборах до Верховної Ради, що відбудуться восени 2012 року.

Про це він повідомив УНІАН 19 січня на брифінгу.

„Президент направив мене, щоб я працював в рідній Вінницькій області. Пропозиції, звісно були, але я від них відмовився”, - зазначив губернатор.

Стосовно нового поділу округів на майбутніх виборах Микола Джига повідомив, що межі вже визначено, але округа офіційно має затвердити ЦВК.

