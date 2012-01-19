Вінницьке сонце "перероблятимуть" шість електростанцій

Досить несподівано іноземні інвестори звернули увагу на Вінниччину, як територію з добрим потенціалом для сонячної електроенергетики.

За оцінками фахівців компанії “Екотехнік Україна”, інсоляція на південних схилах, якими багата горбиста місцевість Барського, Муровано-Куриловецького, Шаргородського, Чернівецького, Бершадського та Піщанського районів, всього на 10% поступається показникам Криму та півдня степів України.

Про це УНІАН повідомив директор компанії “Екотехнік Україна” Юрій Дячук.

За кошти чеських інвесторів підприємство як генпідрядник планує збудувати на Вінниччині шість геліоелектростанцій. Наразі вже вивчаються можливості та підбір відповідних ділянок будівництво, які не використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції.

На реалізацію проекту планується залучити понад 500 млн. євро.

Окремі комплектуючі, зокрема, деталі для кріплення та монтажу сонячних панелей , виготовлятимуться на ВАТ “Барський машинобудівний завод”.