В наркодиспансері говоритимуть про діагностику гепатиту С

Питання профілактики, своєчасної діагностики та лікування гепатиту С обговорять 20 січня у Вінниці на круглому столі. Захід проходитиме в обласному наркодиспансері за адресою у Вінниці вул. Пархоменка, 13, - повідомляє „Місто над Бугом”.

Ініціатор проведення круглого столу - вінницька громадська організація «Центр ресоціалізації хімічно залежних» за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Участь у круглому столі візьмуть представники обласної станції переливання крові, лікарі першої вінницької лікарні , представники військово-медичного клінічного центру та громадських організацій. Нагадаю, на сьогодні у Вінницькій області офіційно на диспансерному обліку з діагнозом гепатит - 800 людей. За неофіційними даними, близько 7% населення області інфіковано вірусом гепатиту C.