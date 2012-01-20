В наркодиспансері говоритимуть про діагностику гепатиту С

09:49, 20 січня 2012
Вінниця
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За підтримки фонду „Відродження”

Питання профілактики, своєчасної  діагностики та лікування гепатиту С обговорять 20 січня у Вінниці на  круглому столі.  Захід проходитиме  в обласному  наркодиспансері за адресою у Вінниці  вул. Пархоменка, 13, - повідомляє „Місто над Бугом”.

Ініціатор проведення круглого столу -  вінницька громадська організація «Центр ресоціалізації хімічно залежних» за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Участь у круглому столі візьмуть представники обласної станції переливання крові, лікарі першої вінницької лікарні , представники  військово-медичного клінічного центру та громадських організацій. Нагадаю, на сьогодні у Вінницькій області офіційно на диспансерному обліку з діагнозом гепатит -  800 людей. За неофіційними даними, близько 7% населення області інфіковано вірусом гепатиту C.

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