У ополонку занурився і губернатор Вінниччини

Головні святкування Водохреща у Вінниці відбулись на Вишенському озері. Організовані моржі, в основному члени міського клубу «Нептун», занурювалися у ополонку напроти пункту прокату човнів, решта охочих – поруч із пляжем. Обряд освячення води проводив керівник єпархіального відділу по справах молоді Української православної церкви протоієрей Олександр Юрчик. Урочистості відкрили голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига та голова обласної ради Сергій Татусяк.

Микола Джига отримав пам’ятний сувенір з олімпійською символікою від голови міського спорткомітету Сергія Краєвського – за те, що власним прикладом надихає вінничан вести здоровий спосіб життя. А президент міського клуба моржів «Нептун» Раїса Макієвська вручила очільнику області посвідчення члена клубу.

Після завершення урочистої частини одними з перших у крижану воду занурилися відомі вінничани: Микола Джига (на відміну від минулого року, зараз він не став плавати), Сергій Татусяк, Сергій Краєвський, голова спортуправління ОДА Олександр Фєнєв, голова всеукраїнського товариства «Україна-Польща-Німеччина» Олексій Гаврилов та директор департаменту адміністративних послуг міської ради Сергій Кудлаєнко. Особливо запям’ятався глядачам керівник міського спорткомітету. Сергій Краєвський застрибнув у ополонку з гучними привітаннями присутнім з нагоди свята.