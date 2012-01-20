За промвиробництвом Вінниччина 24-та

Упродовж 2011 року в умовах непростої економічної ситуації окремі галузі промисловості Вінниччини не тільки вдалося утримати від подальшого падіння, але й домогтися економічного зростання.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Так, підприємства добувної промисловості перевищили минулорічний рівень виробництва на 4,4%, будівельної галузі – на 24,6%. Виробництво готових металевих виробів зросло на 8,1%, виробів з деревини – на 0,5%.

Зниження рівня промислового виробництва у 2011 році відбулось за рахунок спаду виробництва підприємств харчової промисловості (98,5%), легкої промисловості (97,7%), видавничої діяльності (81,2%), машинобудування (94,4%) та підприємств по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води (93,3%).

Разом з тим, слід зазначити, що у 2011 році вироблено цукру у 1,5 рази більше, ніж у 2010 році.

Індекс промислового виробництва проти грудня 2010 року становив 89,8%, а проти 2010р. – 97,7%. По Україні індекс за 2011р. складає 107,3%.

Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 24 місце.